2 липня на трасі Житомир-Київ за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

«Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій», - ідеться в повідомленні пресслужби.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський натомість повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств, передає «Суспільне».

За словами Сокальського, пошкоджені житлові приватні будинки, лінії електромереж. Також є інформація про травмованих.

Доповнення. Патрульна поліція Житомирщини попередила водіїв, що через надзвичайну подію, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрили.

"В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп", - уточнили у поліції.