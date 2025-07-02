У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
За розстріл українських військовополонених загрожує довічне: у Харкові оголосили підозру військовому РФ
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
ГоловнаСуспільствоПодії

Біля Житомира пролунав потужний вибух (доповнено)

На місце оперативно виїхали всі екстрені служби.

Біля Житомира пролунав потужний вибух (доповнено)
вибух, фото ілюстративне
Фото: Оперативний ЗСУ

2 липня на трасі Житомир-Київ за кільцевою дорогою стався вибух на АЗС.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

«Причини інциденту наразі встановлюються. На місце оперативно виїхали всі екстрені служби. Просимо зберігати спокій», - ідеться в повідомленні пресслужби.

Глибочицький сільський голова Сергій Сокальський натомість повідомив, що вибух стався у селі Березина на виробничому складі одного з промислових підприємств, передає «Суспільне».

За словами Сокальського, пошкоджені житлові приватні будинки, лінії електромереж. Також є інформація про травмованих.

Доповнення. Патрульна поліція Житомирщини попередила водіїв, що через надзвичайну подію, що сталася на 126 км автодороги М-06 Київ — Чоп (поблизу села Березина, Житомирської області), рух в обох напрямках перекрили.

"В напрямку міста Рівне здійснюється об'їзд на 109 км (поворот на село Теснівка) через село Головине в напрямку селища Черняхів. В напрямку Києва об'їзд здійснюється: через розворот на 128 км (поблизу села Гадзинка) через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги М-06 Київ — Чоп. Або ж на 140 км (розв'язка поблизу села Оліївка) також через селища Черняхів, Головине виїзд через село Теснівку на 109 км автодороги автодороги М-06 Київ — Чоп", - уточнили у поліції.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies