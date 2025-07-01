1 липня стало відомо, що загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на бригадного генерала Сергія Собка та дружину полковника Оксану Сергієнко-Захаревич.

Фото: Facebook/Serhii Sobko Сергій Захаревич

«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич…Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…», - ідеться в дописі Собка на його фейсбук-сторінці.

Подробиці загибелі командира наразі невідомі.