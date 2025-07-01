1 липня стало відомо, що загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Сергій Захаревич, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на бригадного генерала Сергія Собка та дружину полковника Оксану Сергієнко-Захаревич.
«Сьогодні загинув воїн, син, чоловік, батько трьох дітей, мій друг — Сергій Захаревич…Ти був найкращим з нас, коли ми вчилися, найталановитішим. Був найкращим і потім, коли вже стали офіцерами. Вічна памʼять та слава всім полеглим… Глибокі співчуття рідним та близьким…», - ідеться в дописі Собка на його фейсбук-сторінці.
Подробиці загибелі командира наразі невідомі.
- Сергій Захаревич очолив 110-у окрему механізовану бригаду у лютому 2025 року, яка перед тим втратила контроль над селищем Велика Новосілка, що на Донеччині.
- Перед призначенням Захаревич був заступником командира 33 окремої механізованої бригади, а також служив у 30 ОМБр і 1 окремій танковій бригаді.