Ворог дроном атакував Харків

ІНформації про потерпілих немає, за даними ОВА, є пошкоджені машини в кооперативі.

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Російська армія нині близько 12:40 атакувала Харків безпілотником. Удару зазнав Індустріальний район міста – дрон влучив у дорогу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Тип ворожого БпЛА встановлюють. Інформації про постраждалих не надходило.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що, за попередніми даними, постраждали декілька авто в гаражному кооперативі.

"Пошкоджено 2 легкові автомобілі. Станом на зараз, без постраждалих", – уточнив згодом Синєгубов.