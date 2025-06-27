Ворог дроном атакував Харків

Російська армія нині близько 12:40 атакувала Харків безпілотником. Удару зазнав Індустріальний район міста – дрон влучив у дорогу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Тип ворожого БпЛА встановлюють. Інформації про постраждалих не надходило.
Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що, за попередніми даними, постраждали декілька авто в гаражному кооперативі.
"Пошкоджено 2 легкові автомобілі. Станом на зараз, без постраждалих", – уточнив згодом Синєгубов.
- Сьогодні вдень Росія атакувала і місто Самар Дніпропетровської області, куди била й декілька днів тому. Сьогоднішній удар убив не менше чотирьох людей, 17 поранені.