Клименко: кількість загиблих у Дніпрі після атаки РФ 24 червня зросла до 21

Ще 2 людини загинули в Самарі.

наслідки російської атаки на Дніпро та область 24 червня 2025 року

Унаслідок атаки Росії по Дніпру 24 червня загинула 21 людина.

Оновлені дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще двоє людей загинули у Самарі.

«Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», - додав міністр.