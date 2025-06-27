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Клименко: кількість загиблих у Дніпрі після атаки РФ 24 червня зросла до 21

Ще 2 людини загинули в Самарі.

Клименко: кількість загиблих у Дніпрі після атаки РФ 24 червня зросла до 21
наслідки російської атаки на Дніпро та область 24 червня 2025 року

Унаслідок атаки Росії по Дніпру 24 червня загинула 21 людина.

Оновлені дані оприлюднив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, ще двоє людей загинули у Самарі. 

«Загалом - понад 340 потерпілих, серед яких 38 дітей. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ще люди, які вважаються зниклими безвісти», - додав міністр.

  • Вранці 24 червня Росія атакувала балістикою Дніпро і Дніпропетровську область. Це був один з наймасованіших ударів, повідомив потім міський голова Борис Філатов.
  • Пошкоджені будинки, інфраструктура, пасажирський поїзд Одеса – Запоріжжя, велика кількість освітніх закладів.
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