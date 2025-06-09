Ворог атакував Запоріжжя, поранена жінка (доповнено)

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував Запоріжжя, поранена жінка (доповнено)

Постраждала у важкому стані в лікарні. 

Ворог атакував Запоріжжя, поранена жінка (доповнено)
Фото: Вікі

Сьогодні, 9 червня, російська армія КАБами атакувала Запоріжжя. Поранена жінка.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. 

"Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні", – написав він у телеграмі. 

Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста. 

Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни вдарили КАБами. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба  газопостачання. 

Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.

Наслідки російської атаки
Фото: Запорізька ОВА
Наслідки російської атаки

  • Вчора окупанти поранили у Запоріжжі чоловіка. 
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies