Ворог атакував Запоріжжя, поранена жінка (доповнено)

Сьогодні, 9 червня, російська армія КАБами атакувала Запоріжжя. Поранена жінка.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні", – написав він у телеграмі.
Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.
Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни вдарили КАБами. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.
Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.
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