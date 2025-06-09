Ворог атакував Запоріжжя, поранена жінка (доповнено)

Постраждала у важкому стані в лікарні.

Сьогодні, 9 червня, російська армія КАБами атакувала Запоріжжя. Поранена жінка.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Дістала поранень 73-річна жінка. Її в тяжкому стані доправляють до лікарні", – написав він у телеграмі.

Пошкоджені приватні будинки в одному з районів міста.

Доповнення. Пізніше Федоров уточнив, що росіяни вдарили КАБами. Зруйновані щонайменше сім приватних будинків, десятки - пошкоджені. Понівечена труба газопостачання.

Відповідні служби приступили до обстеження місця атаки.

Фото: Запорізька ОВА Наслідки російської атаки