Росіяни атакували Одесу "шахедами"

У ніч на середу росіяни завдали по Одесі чергового масованого удару із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомив у Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Сталося загоряння у житловому будинку.

Станом на 3:45 інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби.