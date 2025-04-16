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Росіяни атакували Одесу "шахедами"

Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Росіяни атакували Одесу "шахедами"
ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

У ніч на середу росіяни завдали по Одесі чергового масованого удару із застосуванням ударних безпілотників.

Як повідомив у Telegram очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в місті зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Сталося загоряння у житловому будинку.

Станом на 3:45 інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків обстрілу працюють відповідні служби. 

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