Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)

Наслідкит російського удару по Кривому Рогу в ніч на 5 квітня 2025 року

В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз – БпЛА”, - написав Лисак.

Внаслідок удару окупантів у приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.

Деталі з'ясовуються.

Оновлено 01:03 Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу, відновлюватися вони будуть вдома.