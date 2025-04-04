У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
У Дніпрі внаслідок вибуху автомобіля загинув місцевий посадовець, його дружина постраждала (оновлено)
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
«Такі дрібниці»: соціальна драма з присмаком похмурої різдвяної казки
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Причіпна гармата «Богдана» йде у серійне виробництво
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Впізнати своїх. Як повертають імена загиблим оборонцям
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Радник Трампа заявив, що жодна зі сторін у війні не отримає те, що хоче
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
Росія атакувала Кривий Ріг балістикою. 18 загиблих, серед яких – діти (оновлення)
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
У Києві двох працівників Ощадбанку запідозрили в знятті з рахунку померлого клієнта майже 65 тисяч доларів
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
У двох районах Києва сталися вибухи. Є жертви (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)

Внаслідок атаки загинула людина, троє місцевих постраждали. 

Росіяни знову атакували Кривий Ріг, є загиблий і поранені (оновлено)
Наслідкит російського удару по Кривому Рогу в ніч на 5 квітня 2025 року
Фото: Сергій Лисак

В ніч на 5 квітня російська окупаційна армія знову атакувала Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Після одинадцятої ночі ворог знову атакував Кривий Ріг. На цей раз – БпЛА”, - написав Лисак. 

Внаслідок удару окупантів у приватному секторі міста виникло займання. Вогнем охоплені будинки та інфраструктура.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Деталі з'ясовуються.

Оновлено 01:03 Згодом Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки БпЛА у Кривому Розі загинула людина. Ще троє місцевих постраждали. Їм надали всю необхідну допомогу, відновлюватися вони будуть вдома.

  • 4 квітня російські окупанти атакували балістикою Кривий Ріг. Ворог вдарив балістичною ракетою в центр житлового мікрорайону. Відомо про 16 загиблих, поранених більш ніж 40.
  • Серед жертв є 6 дітей. Поруч з місцем влучання був дитячий майданчик.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies