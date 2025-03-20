Кропивницький зазнав масованого обстрілу БПЛА (доповнено)

У місті пролунало не менше 30 вибухів.

Очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович у Telegram повідомив про атаку росіян на житлові квартали Кропивницького з використанням ударних безпілотників.

За словами посадовця, під ударом опинилися райони Новомиколаївка та Балашівка. Місцеві пишуть про щонайменше 30 вибухів. У мережі з'являються світлини пожеж.

Райкович закликав містян з пораненнями звертатися до швидкої допомоги. Усі лікарні Кропивницького готові приймати громадян. Екстрені служби працюють на місцях влучань. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі не оприлюднена.

Доповнення: "Укрзалізниця" повідомила про пошкодження інфраструктури на Кіровоградщині внаслідок обстрілів, через що було змінено маршрути щонайменше 5 потягів. Рейс Кропивницький-Київ вирушить лише після огляду та аналізу пошкоджень, пасажири та бригада перебувають в укритті.