Армія РФ атакувала 9 громад Сумщини

Сьогодні, 18 березня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Шосткинська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 71 обстріл Сумської області, під час яких пролунало 140 вибухів.

Зокрема, по Краснопільській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, РСЗВ, ракетами, КАБами та дронами. Внаслідок удару пошкоджено нежитлову будівлю.

По Середино-Будській громаді били дронами, сталося загоряння приватного будинку.

Юнаківську громаду армія РФ атакувала з САУ, мінометів, КАБами та дронами, Великописарівську - мінометами.

По Миропільській громаді окупанти вдарили КАБами, по Шалигинській - артилерією, а по Шосткинській - баражуючим боєприпасом.

Білопільську громаду атакували з АГС та дронами, а Зноб-Новгородську - дроном.