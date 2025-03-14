Росіяни вдарили по житловому кварталу Херсона

В ніч на 15 березня російська окупаційна армія атакувала Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вдруге за день місто здригнулось від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб влучила в житловий квартал — у Центральному районі горить приватний будинок”, - йдеться у повідомленні.

Прокудін додав, що інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється.