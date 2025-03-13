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Рада прийняла закон про 50%-ну знижку на оплату штрафу від ТЦК

Закон також пропонує закрити адміністративні справи про порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно приєднаються до військової служби.

Рада прийняла закон про 50%-ну знижку на оплату штрафу від ТЦК
Ілюстративне фото
Фото: відкриті джерела

Верховна Рада прийняла закон № 12093 про військовий облік і мобілізацію, який передбачає знижку 50% на штрафи для військовозобовʼязаних, які добровільно сплатять стягнення за порушення військового обліку.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Закон спрямований на вдосконалення процедури адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку", - йдеться в повідомленні.

Він передбачає можливість самостійного звернення до ТЦК та сплати штрафу зі знижкою 50%, а також спрощує процес актуалізації даних через електронний кабінет.

Так, замість 17 000 гривень потрібно буде сплатити 8500 гривень. Така можливість надається у разі, якщо порушник не заперечує свою провину і готовий до адміністративної відповідальності. Заявку на сплату знижки можна подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у системі "Резерв+". Після подачі заяви керівник ТЦК перевіряє її протягом трьох днів і виносить постанову по справі.

Закон також пропонує закрити адміністративні справи щодо порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно приєднаються до військової служби.

"Однією з основних цілей цього законопроєкту є наповнення державного бюджету через добровільну сплату штрафів та заохочення громадян до своєчасного оновлення своїх даних у системі військового обліку. Закон також має на меті зменшення навантаження на адміністративну систему, що може допомогти більш оперативно вирішувати питання, повʼязані з порушенням обліку", - йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

9 січня Рада прийняла цей законопроєкт у першому читанні

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