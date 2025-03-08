Пізно ввечері ворог обстріляв Дружківку на Донеччині. Пошкоджено 7 багатоповерхівок і поранено 7 людей

Пізно ввечері 8 березня ворог обстріляв Дружківку на Донеччині.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“Ще 7 поранених на Донеччині – цього разу у Дружківці. Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні пізно ввечері. За попередньою інформацією, пошкоджено 7 багатоповерхівок. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо. Росіяни нищать все, до чого можуть дотягнутися! Бережіть себе! Евакуюйтесь!” – написав глава обласної адміністрації.
- Внаслідок сьогоднішніх обстрілів Покровська та Костянтинівки 1 людина загинула і 5 отримали поранення.
- Вночі 7 березня росіяни завдали по Добропіллю Донецької області трьох ударів. Станом на 16:00 8 березня кількість поранених збільшилась до 47. Серед постраждалих – шестеро дітей. Загинули 11 людей. На Донеччині оголосили день жалоби. Президент Зеленський заявив, що ракетний удар по Добропіллю показує, що цілі в Росії незмінні.