На фронті загинув Василь Ратушний - учасник Євромайдану, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат Романа Ратушного

Фото 2022 року: брати Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва

Українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва повідомила на своїй сторінці у Facebook про загибель на фронті старшого сина Василя Ратушного.

Чоловік, що був оператором БПЛА у підрозділі "Птахи Мадяра", зазнав смертельних поранень внаслідок прямого прильоту ворожого FPV-дрону під час бойового виїзду. Це сталося вночі 27 лютого.

У 2022 році Світлана Поваляєва втратила молодшого сина - журналіста, активіста, громадського діяча та військового-добровольця Романа Ратушного. Він загинув, обороняючи від окупантів Ізюмський район Харківщини. На його честь названу вулицю у Києві поблизу Протасового Яру, за збереження якого Роман боровся до повномасштабного вторгнення.

Брати Ратушні були активними учасниками подій Революції Гідності.