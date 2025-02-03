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Лубінець: РФ експлуатує близько 1000 українських дітей на ТОТ Запоріжжя

За минулий рік на ТОТ Запоріжжя було створено 23 нові осередки ",юнармії" для так званого "перевиховання" української молоді.

Лубінець: РФ експлуатує близько 1000 українських дітей на ТОТ Запоріжжя
У червні присягу окупаційній “юнармії” склало до сотні українських підлітків
Фото: Центр нацспротиву

Минулого року російські окупанти залучили близько 1000 українських дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія" для так званого "перевиховання" молоді.

Про це розповідає Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмана, "Юнармія"  готує українських дітей до служби в армії РФ, пропагує легітимність російської окупації, формує у них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності.

Рух швидко розширюється на непідконтрольних Україні територіях області: тільки за минулий рік було створено 23 нові осередки, а у 2025 році росіяни оголосили про відкриття центру підготовки на базі Мелітопольського університету, де дітей навчатимуть військової справи та навичкам виживання в польових умовах.

Лубінець наголошує, що залучення дітей до подібних рухів на тимчасово окупованих територіях є порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином.

"Така практика "перевиховання" поширена ще з 2014 року і це потребує належної реакції. Для порятунку наших дітей необхідна міжнародна підтримка, аби ці злочини не залишалися безкарними!» — наголошує Дмитро Лубінець.

  • Кремль планує створити з українських дітей на ТОТ покоління, яке ідентифікуватиме себе як частина "русского міра". Для цього на тимчасово окупованих територіях Херсонщини ворог почав методом репресій та погроз вербувати школярів до "Юнармії".
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