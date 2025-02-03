Лубінець: РФ експлуатує близько 1000 українських дітей на ТОТ Запоріжжя

За минулий рік на ТОТ Запоріжжя було створено 23 нові осередки ",юнармії" для так званого "перевиховання" української молоді.

Минулого року російські окупанти залучили близько 1000 українських дітей з ТОТ Запорізької області до мілітаризованого руху "Юнармія" для так званого "перевиховання" молоді.

Про це розповідає Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами Омбудсмана, "Юнармія" готує українських дітей до служби в армії РФ, пропагує легітимність російської окупації, формує у них викривлене сприйняття власної історії та національної ідентичності.

Рух швидко розширюється на непідконтрольних Україні територіях області: тільки за минулий рік було створено 23 нові осередки, а у 2025 році росіяни оголосили про відкриття центру підготовки на базі Мелітопольського університету, де дітей навчатимуть військової справи та навичкам виживання в польових умовах.

Лубінець наголошує, що залучення дітей до подібних рухів на тимчасово окупованих територіях є порушенням Женевських конвенцій та воєнним злочином.

"Така практика "перевиховання" поширена ще з 2014 року і це потребує належної реакції. Для порятунку наших дітей необхідна міжнародна підтримка, аби ці злочини не залишалися безкарними!» — наголошує Дмитро Лубінець.