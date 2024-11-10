Армія РФ атакувала Чугуївську громаду Харківщини, двоє постраждалих

Росіяни атакували "Шахедом" Чугуївську громаду Харківської області, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що близько 00:37 у ніч на неділю внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджень у громаді зазнав під'їзд чотирьохповерхової житлової будівлі. Горіли три автомобілі.

"Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів. Дві людини отримали гострі реакції на стрес", — повідомив голова ОВА.