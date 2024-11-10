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Армія РФ атакувала Чугуївську громаду Харківщини, двоє постраждалих

Ворог запустив "Шахед" на Чугуївську громаду.

Армія РФ атакувала Чугуївську громаду Харківщини, двоє постраждалих
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Нацполіція

Росіяни атакували "Шахедом" Чугуївську громаду Харківської області, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відомо, що близько 00:37 у ніч на неділю внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника пошкоджень у громаді зазнав під'їзд чотирьохповерхової житлової будівлі. Горіли три автомобілі.

"Пошкоджено скління вікон житлового будинку та ще пʼять автомобілів. Дві людини отримали гострі реакції на стрес", — повідомив голова ОВА.

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