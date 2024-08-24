Сирський: Сили оборони щодня боряться за незалежність України

Наша Незалежність — у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю.

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський привітав військових з Днем Незалежності України.

«Ми — Збройні Сили України, і ми боремося за неї кожен день, кожну секунду. Ми захищали нашу Незалежність з перших днів війни — коли спалювали ворожі колони, обороняли Київ, звільняли Харківщину, піднімали наш прапор над Херсоном та островом Зміїний», — сказав Сирський.

Також Головком наголосив, що боротьба за нашу Незалежність триває — на Покровському, Торецькому, Харківському та інших напрямках, де наші воїни ціною надзусиль зупиняють та знищують ворога.

«Наша Незалежність — у нашій крові. У крові, що тече у наших жилах, в крові, яку наші герої пролили за рідну землю. Наша Незалежність — у нашій люті до ворога за його звірства в наших містах і селах, за сльози наших дітей, за муки наших полонених у російських катівнях», — підкреслив Головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський додав, що наша Незалежність — у помсті за кожного побратима і посестру, які впали зі зброєю в руках, до останнього подиху захищаючи свою землю і свободу та у словах українського пророка Тараса Шевченка: «І на оновленій землі врага не буде, супостата…».

«Ці слова кожен український солдат і матрос, сержант і офіцер втілює у життя щомиті, наближаючи нашу Перемогу. Бо наша Незалежність — у нашій вірі в Перемогу. Перемогу, яка освятить її навіки. З Днем Незалежності! Слава Україні!», — йдеться у привітанні.

З Днем Незалежності! Слава Україні!