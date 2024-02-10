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Унаслідок атаки "шахедів" на Харків загинули семеро осіб, серед них троє дітей

Загинули діти віком 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Унаслідок атаки "шахедів" на Харків загинули семеро осіб, серед них троє дітей
атака шахедів на Харків
Фото: Олег Синєгубов

Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти 7 та 4 років.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців. 

"В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих", — додає Олег Синєгубов. 

Станом на ранок 10 лютого відомо про ще трьох поранених.

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