Унаслідок атаки "шахедів" на Харків загинули семеро осіб, серед них троє дітей

Загинули діти віком 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, серед них немовля та діти 7 та 4 років.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожих ударів загинули семеро людей, серед них троє дітей: 7, 4 років та немовля близько 6 місяців.

"В одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких 3 дітей. На іншому обʼєкті - ще двоє загиблих", — додає Олег Синєгубов.

Станом на ранок 10 лютого відомо про ще трьох поранених.