З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
З Парижа з любов'ю. Франція нарощує допомогу Україні
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
​Як реформа держслужби змінила зарплати чиновників в областях?
Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, – Kyiv Post
Українські спецназівці допитали полонених “вагнерівців” у Судані, – Kyiv Post
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Рада завтра розгляне новий законопроєкт про мобілізацію
Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, – Global News
Буданов закликав уряд Канади надати Україні списані ракети CRV7, – Global News
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
У Лондоні викрили "імперію" нерухомості Кремля: щонайменше 16 будинків належать Росії, – Telegraph
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
​Знову про стратегію. Де ми? Хто ми?
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Дніпропетровщині уламки безпілотників пошкодили комунальне підприємство

Виникла пожежа, яку оперативно загасили.

На Дніпропетровщині уламки безпілотників пошкодили комунальне підприємство
Фото: Сили оборони Півдня

На Дніпропетровщині  через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК "Схід". Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто", – повідомив Лисак.

Він додав, що через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, від обстрілів ворога постраждала Нікопольщина.

"Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді", – додав начальник ОВА.Всюди – без загиблих і постраждалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies