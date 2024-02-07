На Дніпропетровщині уламки безпілотників пошкодили комунальне підприємство

На Дніпропетровщині через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог спрямував кілька безпілотників на Новомосковський район. Два шахеди збили ПвК "Схід". Через падіння уламків та влучання решти БпЛА є руйнування на території комунального підприємства. Пошкоджені будівлі та авто", – повідомив Лисак.

Він додав, що через падіння уламків виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

Крім того, від обстрілів ворога постраждала Нікопольщина.

"Нікопольщину агресор обстрілював артилерією. Бив по райцентру та Марганецькій громаді", – додав начальник ОВА.Всюди – без загиблих і постраждалих.