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Мешканця Криму викрали люди у формі, - “Кримська солідарність”

Ймовірно, хлопця викрали співробітники ФСБ.

Мешканця Криму викрали люди у формі, - “Кримська солідарність”
Фото: Скріншот з відео

В тимчасово окупованому росіянами Криму викрали 22-річного Фархада Солієва.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

“На камері відеоспостереження було видно, що його викрали люди у формі, швидше за все, співробітники ФСБ. На даний момент написано заяву до МВС міста Севастополя, Сімферополя”, - сказала мама викраденого, Ленара Сейдалієва.

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Вона додала, що не знає, що відбувається з її сином і не знає його місцезнаходження.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. Однак наразі немає жодних даних про його місцезнаходження та стан здоров'я.

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