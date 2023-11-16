В тимчасово окупованому росіянами Криму викрали 22-річного Фархада Солієва.

Про це повідомляє “Кримська солідарність”.

“На камері відеоспостереження було видно, що його викрали люди у формі, швидше за все, співробітники ФСБ. На даний момент написано заяву до МВС міста Севастополя, Сімферополя”, - сказала мама викраденого, Ленара Сейдалієва.

Вона додала, що не знає, що відбувається з її сином і не знає його місцезнаходження.

Нагадаємо, першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла з 2 жовтня незаконно вивезли до Росії. Однак наразі немає жодних даних про його місцезнаходження та стан здоров'я.