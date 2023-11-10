Унаслідок ворожих обстрілів Херсонщини поранені троє жінок

Сьогодні протягом дня російська армія обстрілює Херсонську область. Є постраждалі серед мирних жителів.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, у селі Тягинка поранення отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу для надання допомоги. Лікарі оцінюють стан потерпілої як середньої тяжкості.

Внаслідок обстрілу Новорайського отримали травми двоє жінок 66 та 35 років. Зараз вони перебувають у лікарні.

Нагадаємо, сьогодні близько 10:30 ранку російська армія атакувала з артилерії Кіндійку. Від отриманих травм на місці загинув 69-річний чоловік. Ще один місцевий житель отримав вибухову травму та поранення спини. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до лікарні.