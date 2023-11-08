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Росіяни обстріляли мирні села Чернігівщини

Внаслідок обстрілів постраждали будинки місцевих мешканців та сільгосппідприємство.

Росіяни обстріляли мирні села Чернігівщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області

Росіяни обстріляли прикордонні села Новгород-Сіверщини у Чернігівській області. Внаслідок обстрілів постраждали будинки місцевих мешканців та споруди сільгосппідприємства.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Чернігівській області.

Попередньо, росіяни здійснили понад 10 пострілів у бік української території, ймовірно, зі ствольної артилерії.

 

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В одному з сіл Семенівської громади Новгород-Сіверського району обстрілом були пошкоджені приватні будинки. Мирні мешканці не постраждали.

Також від обстрілу отримала пошкодження територія сільгосппідприємства. Уламками посічені стіни адмінбудівлі та складського приміщення, також було зруйновано паркан.

Нагадаємо, російська армія обстріляла Бахмутський та Краматорський райони, внаслідок обстрілів загинули двоє мирних жителів, поранення отримав житель Часового Яру. 

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