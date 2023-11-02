Правоохоронці заявили про знешкодження на Одещині злочинного угруповання, яке доставляло ухилянтів до кордону на каретах швидкої допомоги.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала на Одещині міжнародне злочинне угруповання, яке нелегально переправляло за кордон громадян призовного віку. Для прихованого перевезення ухилянтів по автошляхах регіону фігуранти використовували автомобіль швидкої допомоги з медичним екіпажем”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що такий «трансфер» доправляв клієнтів до кордону із сусідньою європейською країною в обхід блокпостів. У так званій «зеленці» ухилянтів зустрічав ще один учасник схеми, який переводив їх до сусідньої країни лісовими стежками.
У результаті комплексних заходів правоохоронці зупинили на міжнародній трасі «Одеса-Рені» карету швидкої допомоги, яка з проблисковими маячками везла до кордону двох ухилянтів.
Разом з цим було затримано організаторів злочинного угруповання.
За даними слідства, ними виявились двоє іноземних громадян з посвідками на тимчасове проживання в Україні та мешканець Одещини.
За гроші вони «допомагали» потенційним призовникам уникнути мобілізації та нелегально потрапити за кордон.
Вартість таких «послуг» становила від 4,8 тис. доларів з одного клієнта. Гроші фігуранти отримували на банківську картку свого спільника з південного регіону України.
Під час обшуків за місцями перебування учасників схеми вилучено:
- банківські картки та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності;
- гроші, отримані протиправним шляхом.
Наразі всім трьом організаторам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.
Крім того, вирішується питання щодо кваліфікації злочинних дій екіпажа швидкої, який був задіяний у незаконній діяльності.
Нагадаємо, нещодавно СБУ заявила про викриття нових схем для ухилянтів, в яких фігурують двоє військкоматівців та очільниця ВЛК. Вартість таких послуг становила до 10 тисяч доларів.