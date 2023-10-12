На Миколаївщині рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на території заповідної зони.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Миколаївській області.

12 жовтня сталося займання сухої трави на відкритій території заповідної зони "Парку Приінгульський", що розташований в селі Новоантонівка Баштанського району області.

Орієнтовна площа пожежі - п'ять гектарів. Крім рятувальників, до гасіння залучили і працівників парку з ручними оприскувачами.

Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Станом на 18:10 пожежу було локалізовано. Ситуація перебуває на контролі вогнеборців, запевнили у ДСНС.

Нагадаємо, минулого місяця на Миколаївщині сталися дві масштабні пожежі в екосистемах.

Влітку на окупованому росіянами острові Джарилгач пожежа охопила майже тисячу гектарів природного парку. У вогні перебувала найцінніша степова ділянка.