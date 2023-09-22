Російські війська завдали два удари по Кураховому на Донеччині, поранені 13 людей

Ввечері 21 вересня російські окупаційні війська завдали два удари по Кураховому Донецької області.

Про це повідомив начальник МВА Роман Падун, передає Суспільне.

Станом на 00:10 22 вересня відомо про 13 постраждалих внаслідок обстрілу людей.

Роман Падун уточнив, що російська армія поцілила по житлових будинках, внаслідок обстрілів сталася пожежа.

З-під завалів дістали чоловіка, йому надають медичну допомогу, більше під завалами людей немає.

Наразі встановлюють, з чого обстріляли місто.

Нагадаємо, ввечері 21 вересня російська окупаційна армія обстріляла Зеленівку у Херсонській області. Рятувальники, котрі прибули на місце обстрілу, дістали з-під завалів 63-річну жінку, яка отримала несумісні з життям травми.