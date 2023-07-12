Наразі відомо про трьох госпіталізованих, серед яких дитина.

Сьогодні, 12 липня, близько 12:30 у Запоріжжі пролунав вибух, внаслідок якого постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на першого заступника міського голови Запоріжжя Олександра Власюка.

"Зараз ведуться слідчі дії. Уламки поки що невідомого військового об'єкта. Є повідомлення про 6 постраждалих, 3 госпіталізовано, одна з яких дитина на обстеженні. Одна жінка з рваною раною ноги, інші — осколкові середньої і легкої важкості", – повідомив Власюк.

Пізніше директор обласної дитячої лікарні Борзенко повідомив журналістам, що через вибух у Запоріжжі травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років, їхній стан не важкий.

Нагадаємо, за добу Росія била по 10 областях України. Під ворожим вогнем були Чернігівська, Черкаська, Сумська, Луганська, Миколаївська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська і Донецька області.