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15 років за гратами проведе зрадник із Харківщини​, який підняв прапор РФ над Вовчанськом

Також він вимагав гроші з місцевих фермерів за "використання землі".

15 років за гратами проведе зрадник із Харківщини​, який підняв прапор РФ над Вовчанськом

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який працював на ФСБ та російську приватну військову компанію "Вагнер".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Затримали зловмисника у вересні 2022 року під час стабілізаційних заходів у звільненому Вовчанську на Харківщині. Суд призначив йому 15 років позбавлення волі.

Як встановили слідчі, засудженим є 45-річний місцевий кримінальник на прізвисько "Чиж". Після тимчасового захоплення міста він добровільно пішов на співпрацю з представником росіянами та командиром підрозділу "вагнерівців". Кожен із них ставив зраднику різні завдання. Так, за вказівкою російської спецслужби зловмисник мав очолити Вовчанський район.

"Для цього «Чиж» організував незаконний збір підписів місцевих жителів за відставку діючого міського голови. «Заходи» були замасковані під видачу «гумдопомоги» з РФ. Надалі зрадник підняв російський прапор на флагштоці у центрі міста. Подібні пропагандистські акції на користь країни-агресора він висвітлював на власному Телеграм-каналі, а також коментував їх у прямих ефірах прокремлівських телеканалів", - зазначили в СБУ.

Крім цього, чоловік також брав участь у викраденні представників Вовчанської територіальної громади. Встановлено, що саме за його наведенням у березні 2022 року росіяни викрали місцевого депутата. Також за вказівкою "вагнерівця" зрадник вимагав гроші з місцевих фермерів за "використання землі".

"За кожен гектар вимагав до 50 доларів. З цієї суми – 20 доларів - за право сіяти та обробляти землю, а 30 доларів - за можливість збирати врожай. У разі відмови – погрожував не лише блокуванням господарської діяльності, а й фізичною розправою. Таким чином протягом березня «Чиж» відібрав у фермерів та передав окупантам майже 10 млн грн. Крім того, він забезпечував рашистів паливом та продуктами харчування, а від вчителів місцевого ліцею вимагав викладати російською мовою і прибрати з навчальної програми теми про АТО", - повідомили в СБУ.

Суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше СБУ повідомила про підозри ще сімом колаборантам.

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