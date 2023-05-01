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Окупанти обстріляли освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина

Інформація про потерпілих уточнюється.

Окупанти обстріляли освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина
Ілюстративне фото
Фото: ОК "Північ"

Російські окупаційні війська влучили в освітній заклад у Чернігівській області. 

Внаслідок обстрілу загинула дитина, заявив керівник ОВА Вячеслав Чаус у Telegram.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - наголосив Чаус.

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За його словами, окупанти почали частіше завдавати авіаційних ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей. 

Російські війська вдень 30 квітня випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області - зафіксовано два приходи.

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