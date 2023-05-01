Окупанти обстріляли освітній заклад на Чернігівщині, загинула дитина

Російські окупаційні війська влучили в освітній заклад у Чернігівській області.

Внаслідок обстрілу загинула дитина, заявив керівник ОВА Вячеслав Чаус у Telegram.

"Близько 15:37 зафіксоване влучання в освітній заклад (не працює) Новгород-Сіверського району. Є дані про загибель дитини, яка перебувала неподалік. Інформація про потерпілих уточнюється", - наголосив Чаус.

За його словами, окупанти почали частіше завдавати авіаційних ударів по прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

Російські війська вдень 30 квітня випустили ракети з гелікоптера в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області - зафіксовано два приходи.