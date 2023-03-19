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Нардеп Гевко потрапив в ДТП із загиблим

Він повідомив, що співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

Нардеп Гевко потрапив в ДТП із загиблим
Володимир Гевко
Фото: Facebook

Сьогодні, 19 березня, трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася смертю одного з її учасників. Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу Володимир Гевко.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли", - написав Гевко у фейсбуці.

Нардеп повідомив, що він співпрацює зі слідством, а також пройшов усі перевірки на алкоголь і наркотики.

"Приношу щирі співчуття і вибачення близьким загиблого. Немає таких слів, які можуть зарадити цій біді. Але я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", - написав нардеп.

Нагадаємо, що 22 лютого Вищий антикорупційний суд визнав депутата Олександра Трухіна (фракція "Слуга народу") винним у спробі підкупу патрульних поліцейських та засудив до штрафу у розмірі 68 тис. гривень. Трухін уклав угоду про визнання вини у підкупі патрульних за "150 тисяч".

23 лютого Верховна Рада достроково припинила повноваження Трухіна.

У грудні 2021 року Державне бюро розслідувань засекретило інформацію про призначені експертизи (у тому числі за грудень) та їх результати у справі про ДТП за участю Трухіна.

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