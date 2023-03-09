Російська неспроможність і український контрнаступ
Російська неспроможність і український контрнаступ
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
Жінки-депутатки на фронті: хто вони?
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
У Грузії люди збираються на новий мітинг біля парламенту
Розстріляним росіянами полоненим виявився боєць ТрО “Північ” Олександр Мацієвський
Розстріляним росіянами полоненим виявився боєць ТрО “Північ” Олександр Мацієвський
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Путін у Тбілісі. Як Росія підриває безпеку Грузії
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
Росіяни обстріляли обʼєкт інфраструктури в Києві. Виникли перебої з теплопостачанням (доповнено)
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
“Російський імперіалізм зробив з Шевченка монстра, і відголоски цього ми досі відчуваємо”, - шевченкознавець Олександр Боронь
ГоловнаСуспільствоВійна

Чітка задача по звільненню півдня України буде виконана, – командувач Тарнавський

Безпека міст і сіл залежить від наступальних дій. 

Чітка задача по звільненню півдня України буде виконана, – командувач Тарнавський
Олександр Тарнавський
Фото: Telegram

Одним з головних завдань оборони на півдні України зараз є контрбатарейна боротьба та подавлення ворожого вогню на лівому березі Дніпра.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив на своєму каналі в Телеграм

"Але на цьому Сили оборони зупинятися не планують, бо забезпечення безпеки наших міст та сіл, включно з Херсоном, залежить від наступальних дій, наслідком яких має стати знищення ворога", – наголосив він.

Тарнавський додав, що росіяни дуже бояться нашого несподіваного удару.

"Це видно зі спроб ворога організувати фортифікаційні споруди на протилежному від Херсона березі Дніпра. Ми аналізуємо все, що робить ворог. Чітка задача по звільненню наших територій Силами оборони буде виконана", – підкреслив він.

Нагадаємо, що після відступу з правобережжя Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють мирних людей у деокупованих містах і селах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також