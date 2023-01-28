Противник продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Зокрема, ворог за добу здійснив понад 15 обстрілів території України з РСЗВ.

Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – тримають оборону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Триває триста тридцять дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація завдала ракетного удару по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області та загалом здійснила понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є жертви серед мирного населення.

Небезпека авіаційних та ракетних ударів ворога є високою на всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. На полігонах республіки Білорусь триває підготовка підрозділів 6 мотострілецької дивізії 3 армійського корпусу РФ.

На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

На Слобожанському напрямку, в результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

На Лиманському напрямку з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них - Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

На Запорізькому напрямку обстріляні 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Зазначається, що окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення. Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами, заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, у цьому році Міноборони планує спрямувати близько 20 млрд грн на виробництво БПЛА в Україні. За останній час Міноборони уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА.