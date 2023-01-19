У березні 2022 СБУ застрелила банкіра Кірєєва, який попередив Буданова про початок великої війни, – Wall Street Journal

Денис Кірєєв раніше співпрацював із братами Клюєвами і мав великі звʼязки в російських колах. Зі своїх джерел він дізнався про наказ Путіна почати повномасштабне вторгнення і намір захопити Гостомель.

У березні 2022 у центрі Києва застрелили 45-річного банкіра Дениса Кірєєва. Він був убитий "агентами української розвідки", пише Wall Street Journal, хоча відіграв важливу роль у інформуванні про рішення Росії почати наступ 24 лютого.

Газета стверджує, що представник СБУ обґрунтував убивство Кірєєва його нібито шпигунством на користь Москви. Матеріал про Кірєєва заснований на фінансових і розвідувальних документах та інтерв’ю з урядовцями США та України, діючими та колишніми співробітниками українських силових структур, а також родиною, друзями, охоронцями та бізнес-партнерами загиблого.

"Через кілька днів після того, як тіло пана Кірєєва було викинуто, його поховали як героя поруч із першим міністром закордонних справ України. За словами генерала Кирила Буданова, голови військової розвідки України, пан Кірєєв передав інформацію від своїх російських контактів, яка допомогла українським силам успішно захистити свою столицю минулого лютого.

"Якби не пан Кірєєв, швидше за все, Київ був би взятий", – сказав Буданов.

Потім Кірєєев був нагороджений президентом Володимиром Зеленським медаллю.

За даними журналістів, Кірєєв у різний час належав до протилежних таборів. Після карʼєри в західних фінансових установах він керував активами братів Клюєвих, які були повʼязані з проросійськими українськими політиками. Пізніше у своїй кар’єрі, сказав генерал Буданов, Кірєєв розвивав зв’язки з європейськими спецслужбами, а також з російськими військовими та урядовцями. Він також погодився представляти Київ на ранніх переговорах про припинення вогню між Росією та Україною.

Коли навесні 2021 року Росія почала скупчувати війська на кордоні з Україною, Буданов сказав, що він викликав Кірєєва до штабу української військової розвідки, комплексу, відомого як "Острів", розташованого на півострові вздовж річки Дніпро в Києві. Він попросив Кірєєва використати свої фінансові контакти та контакти з безпеки, щоб спробувати проникнути в російську військову розвідку.

"У нього було необхідне коло знайомств. Через нього проводилися фінансові операції", – зазначив генерал.

Кірєєв погодився на це, керуючись обов’язком і своїм захопленням світом секретних операцій.

"Він отримав інформацію про все", – сказав Буданов. "Світ спецслужб і світ фінансів завжди пов’язані, як і світ злочинності, принаймні в наших країнах".

Восени 2021 року, коли військові та розвідувальні служби США почали попереджати про російську загрозу, Кірєєв дізнався зі своїх джерел, що Москва готується до вторгнення і став першим, хто забив на сполох в Україні.

22 січня минулого року Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що Росія шукає одного з колишніх босів пана Кірєєва, Андрія Клюєва, щоб приєднати його до маріонеткового уряду, який Москва воліла встановити в Україні. У лютому, коли вторгнення здавалося неминучим, мільйони українців почали тікати на захід, щоб знайти притулок за кордоном.

18 лютого, напередодні ввечері Кірєєв планував покинути Україну для щорічної гірськолижної прогулянки у французьких Альпах з дружиною та сином. Однак він відмовився, тож його родина поїхала без нього.

Через п'ять днів, вдень 23 лютого, Кірєєв передав генералу Буданову свіжі дані розвідки: президент РФ Володимир Путін щойно рано вранці віддав наказ про вторгнення.

Кірєєв також знав основну точку атаки, сказав генерал Буданов. Це аеродром Гостомель поблизу Києва.

"Підказка пана Кірєєва дала Україні дорогоцінні кілька годин, щоб перекинути війська для протидії російському нападу, сказав генерал Буданов", – стверджують журналісти.

Оскільки плани Росії щодо швидкого удару були зірвані, обидві сторони домовилися про переговори про припинення вогню в Білорусі. Кірєєв знав двох членів російської делегації, тож генерал Буданов запитав, чи буде він присутній на переговорах. Генерал робив ставку на те, що зв’язки Кірєєва зможуть виграти паузу в боях і дадуть Україні більше часу для мобілізації оборони.

Кірєєв знав, що для нього було б ризиковано брати таку публічну роль у конфлікті, і він не хотів йти. Роками він підтримував стосунки по обидва боки кордону. Війна змусила його заявити про свою вірність Україні.

За словами колишнього співробітника контррозвідки СБУ, який допомагав перемовникам, Кірєєв приєднався до міністра оборони України та інших посадових осіб у групі переговорів, яка була готова відправитися з київського вокзалу.

Фотографії Кірєєва за столом переговорів 28 лютого здивували багатьох його знайомих, у тому числі його дружину, яка залишилася за кордоном. Він не сказав їй.

"Після його появи там усім став очевидний його зв'язок зі спецслужбами", – сказав генерал Буданов. "На жаль, тоді ситуація була критичною, і нам довелося ризикнути".

Кірєєв повернувся з Білорусі і мав зустріч із Будановим. Буданов також приїхав до оселі Кірєєва кілька днів потому.

"Тримаючи великокаліберну мисливську рушницю, пан Кірєєв сказав, що використав її, щоб стріляти в російських оперативників, які підійшли до його володіння кілька ночей тому", – зазначили журналісти.

Коли Росія та Україна погодилися на другий раунд переговорів, запланований на 3 березня, генерал Буданов знову переконав Кірєєва взяти участь.

У ніч перед переговорами в Білорусі Кірєєву зателефонували з офісу начальника контррозвідки СБУ Олександра Поклада, за словами генерала Буданова. Він сказав, що пан Поклад, відповідальний за захоплення офіцерів розвідки та безпеки, підозрюваних у роботі на Росію, хотів зустрітися. Пан Поклад відмовився коментувати цю статтю, як і представник СБУ, посилаючись на закон про державну таємницю.

Для поїздки до Білорусі пан Кірєєв разом зі своєю особистою охороною та агентами військової розвідки поїхав на київський вокзал. Він сказав охоронцям, що його можуть заарештувати дорогою. "Не втручайтеся", – сказав він, за словами члена його групи безпеки.

Група доїхала до центру Києва і зупинилася біля Софійського собору. Кілька мікроавтобусів із співробітниками СБУ під’їхали та наказали військовим розвідникам та охороні пана Кірєєва здати зброю. Кірєєва направили до мікроавтобуса. Його охорона лежала ниць на вулиці, коли фургон від'їжджав.

Приблизно через 90 хвилин військових розвідників викликали на місце, де вони знайшли тіло пана Кірєєва.

Державне бюро розслідувань України, яке займається подібними вбивствами, відмовилося від коментарів.

Протягом наступних місяців уряд у Києві викорінював російських спільників у спецслужбах. "У мене немає часу розбиратися з усіма зрадниками. Але поступово вони всі будуть покарані", – сказав Зеленський у березні.

У липні Зеленський звільнив голову СБУ Івана Баканова та звільнив або притягнув до відповідальності десятки генералів відомства за їх нібито роль у сприянні російському вторгненню. В Україні відкрито понад 650 справ про державну зраду, причетних до державних службовців.

Поховали пана Кірєєва з військовими почестями на Байковому кладовищі Києва, серед могил українських героїв.

5 березня Головне управління розвідки Міноборони повідомило про загибель трьох українських розвідників. Серед них був Денис Кірєєв.