Ми за вас і разом з вами, - спільна заява прем’єрів Фінляндії та Польщі до україни

"Але ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє".

Українці борються не лише за свою країну, але й за європейські цінності, відтак завжди можуть розраховувати на підтримку Варшави та Гельсінкі.

Про це йдеться у спільному відеозверненні до українців прем’єр-міністрів Фінляндії та Польщі Санни Марін і Матеуша Моравецького.

"Ми повністю підтримуємо Україну в її боротьбі проти Росії. Ми за вас і разом з вами, коли ви захищаєте свою країну та європейські цінності", - заявила Марін.

Своєю чергою Моравецький підкреслив, що українці борються за свою свободу та свій суверенітет.

"Але ми твердо відчуваємо, що ви також боретеся за європейські цінності, європейську безпеку та європейське майбутнє. Тому ви завжди матимете нашу підтримку. Це будуть не лише слова, але дії та факти", - заявив польський прем’єр.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який перебуває з візитом у Фінляндії, під час спільної пресконференції з главою фінського уряду в Гельсінкі повідомив, що слідство ще не встановило, звідки було запущено ракету, яка 15 жовтня впала у польському селі Пшеводув біля кордону з Україною. Крім того, вони зазначили, що необхідно посилювати санкційний тиск проти Росії, а також конфісковувати російські активи за кордоном для майбутньої відбудови України.