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У Дніпрі спрацювала ППО

Дані про пошкодження і потерпілих відсутні. 

У Дніпрі спрацювала ППО
Фото: EPA\UPG

У Дніпрі під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Про це у фейсбуці близько 13 години повідомило повітряне командування "Схід". 

"Дніпро! Працює ППО! Дотримуємось заходів безпеки!" – закликали військові.

Нагадаємо, два дні поспіль ворог бив по водній інфраструктурі Дніпропетровської області в Кривому Розі. Внаслідок ударів по гідротехнічних спорудах на кілька метрів підвищився рівень води в річці Інгулець.

Росія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по Україні, зокрема й по електростанціях. 

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