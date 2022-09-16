У Дніпрі спрацювала ППО

Дані про пошкодження і потерпілих відсутні.

У Дніпрі під час повітряної тривоги спрацювала ППО.

Про це у фейсбуці близько 13 години повідомило повітряне командування "Схід".

"Дніпро! Працює ППО! Дотримуємось заходів безпеки!" – закликали військові.

Нагадаємо, два дні поспіль ворог бив по водній інфраструктурі Дніпропетровської області в Кривому Розі. Внаслідок ударів по гідротехнічних спорудах на кілька метрів підвищився рівень води в річці Інгулець.

Росія завдає цілеспрямованих терористичних ударів по Україні, зокрема й по електростанціях.