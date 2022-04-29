Міська влада закликає жителів столиці бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

10 осіб постраждало, 4 госпіталізували внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації.

"Міська влада закликає киян бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!", - йдеться в повідомленні КМДА.

Зранку 29 квітня дорожники розпочали прибирання біля пошкодженого будинку.

Тим часом в міськдержадміністрації Києва розповіли, як працюватиме метро.

"Поїзди метро на час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсують через Південний міст. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття", - уточнили в КМДА.

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Фото: Головне управління ДСНС України у м.Києві

Нагадаємо, випущені 28 квітня по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку.

У зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ випустила по столиці 5 ракет.