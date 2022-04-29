Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
У Києві пролунали вибухи, трьох постраждалих ушпиталили (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, трьох постраждалих ушпиталили (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСуспільствоВійна

​Зранку РФ знову нанесла удару по Дніпропетровщині, - ОВА

Окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти Велика Костромка та Мар’янське у Зеленодольській громаді, попередньо жертв немає.

​Зранку РФ знову нанесла удару по Дніпропетровщині, - ОВА
Фото: Facebook/Дмитро Невеселий

Росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу під обстріл потрапили села Зеленодольської громади Велика Костромка та Мар’янське.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Зачепило господарчі будівлі. Попередньо, люди не постраждали. Але ще уточнюємо", - додав Резніченко.

За словами голови громади Дмитра Невеселого, внаслідок обстрілів було пошкоджено також житлові будинки. 

Нагадаємо, вчора ввечері загарбники обстріляли в області с. Велика Костромка. Загинув 71-річний житель.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також