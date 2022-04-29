​Зранку РФ знову нанесла удару по Дніпропетровщині, - ОВА

Окупанти обстріляли з "Градів" населені пункти Велика Костромка та Мар’янське у Зеленодольській громаді, попередньо жертв немає.

Росія вкотре обстріляла Дніпропетровську область. Цього разу під обстріл потрапили села Зеленодольської громади Велика Костромка та Мар’янське.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Зачепило господарчі будівлі. Попередньо, люди не постраждали. Але ще уточнюємо", - додав Резніченко.

За словами голови громади Дмитра Невеселого, внаслідок обстрілів було пошкоджено також житлові будинки.

Нагадаємо, вчора ввечері загарбники обстріляли в області с. Велика Костромка. Загинув 71-річний житель.