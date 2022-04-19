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У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців

У містечку є 88 будиночків.

У Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців
Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

У Львові відкрили перше модульне містечко для людей, які втратили домівки унаслідок війни з Росією.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

У містечку є 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальня, медпункт та магазин. 

В області зараз зводять ще одне таке містечко.

Їх створення є ініціативою уряду Польщі і міністерства розвитку громад та територій України.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

“Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла уже майже пів мільйона вимушених переселенців (це ті, хто офіційно зареєструвався у нас, і ті, хто поселився у приватному секторі самостійно)”, – пояснив Козицький.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Голова ОВА повідомив, що сьогодні він разом з прем’єр-міністром Республіки Польща Матеушем Моравецьким, міністром розвитку громад та територій України Олексієм Чернишовим та міським головою Львова Андрієм Садовим поспілкувалися із першими жителями містечка – жінками, літніми людьми, дітьми та студентами.

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Фото: t.me/kozytskyy_maksym_official

Нагадаємо, Львівська обласна державна адміністрація разом з територіальними громадами почали формувати базу житлового фонду, який можна буде викупити для внутрішньо переміщених осіб.

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