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Комендантська година в Києві діятиме з 17, всі перехожі вважатимуться диверсантами

Поки що такі правила встановлені по 28 лютого. 

Комендантська година в Києві діятиме з 17, всі перехожі вважатимуться диверсантами
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00. 

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого, повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", – закликав мер. 

Раніше комендантська година діяла з 22 по 7 ранку.

Нагадаємо, зараз заборонено перетинати міст з правого на лівий берег Дніпра. Містяни мають пильнувати за ДРГ, які наносять мітки для балістичних ударів, зокрема на газові труби. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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