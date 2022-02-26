Комендантська година в Києві діятиме з 17, всі перехожі вважатимуться диверсантами

Поки що такі правила встановлені по 28 лютого.

У Києві задля ефективнішої оборони столиці та безпеки її мешканців відсьогодні комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00.

Такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого, повідомив у Telegram мер міста Віталій Кличко.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", – закликав мер.

Раніше комендантська година діяла з 22 по 7 ранку.

Нагадаємо, зараз заборонено перетинати міст з правого на лівий берег Дніпра. Містяни мають пильнувати за ДРГ, які наносять мітки для балістичних ударів, зокрема на газові труби.