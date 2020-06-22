Командир батальона ОУН Коханивский получил два года условно

Шевченковский районный суд Киева объявил приговор по делу лидера Добровольческого движения ОУН Николая Коханивского - его приговорили к двум годам заключения с отсрочкой исполнения наказания на год как "условный срок".

Об этом сообщает hromadske.

Гражданский иск о компенсации убытков оставили без рассмотрения, поскольку представители истца не явились на заседание.

Напомним, Коханивского обвиняют по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство) в связи применением оружия во время драки с националистом Русланом Качмалой (Рэм) возле станции метро "Академгородок" в Киеве в октябре 2017 года.

23 октября Шевченковский суд пытался избрать Коханивскому меру пресечения, но заседание перенесли, т.к, сторонники подозреваемого заблокировали зал суда. Правоохранители применили против них, после чего блокировщики вынуждены были покинуть здание через окна, которые они выбили. Впоследствии активисты вернулись в суд и начали громить мебель.

Коханивский - лидер радикального националистического движения "ОУН", который неоднократно участвовал в различных акциях в Киеве. В феврале 2017 года его задерживали Европейской площади из-за драки с Национальной полицией. Годом раньше он организовал погромы отделений "Альфа-банка", "Сбербанка России" и офиса Рината Ахметова.