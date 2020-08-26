Підполковник СБУ попався на продажі інформації про телефонні розмови громадян

Підполковник одного з регіональних органів Служби безпеки України (СБУ) збирав інформацію про телефонні розмови абонентів мобільного зв’язку і продавав її стороннім особам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку. Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку, які у подальшому передав стороннім особам, отримавши за це 25 тис. грн неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури Офісу Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за трьома статтями: порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, в липні підполковник Служби безпеки України попався на вимаганні 250 тис. доларів у підприємця за нерозголошення інформації про обставини загибелі одного з народних депутатів.