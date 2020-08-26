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Підполковник СБУ попався на продажі інформації про телефонні розмови громадян

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури Офісу Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного.

Підполковник СБУ попався на продажі інформації про телефонні розмови громадян
Фото: ukrafoto.com

Підполковник одного з регіональних органів Служби безпеки України (СБУ) збирав інформацію про телефонні розмови абонентів мобільного зв’язку і продавав її стороннім особам.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітник СБУ з метою особистого збагачення неодноразово порушував таємницю телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку. Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку, які у подальшому передав стороннім особам, отримавши за це 25 тис. грн неправомірної вигоди", - сказано в повідомленні.

Прокурорами Спеціалізованої прокуратури Офісу Генпрокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного за трьома статтями: порушення таємниці телефонних розмов, що передаються засобами зв’язку, службового підроблення та одержання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 163, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України).

Нагадаємо, в липні підполковник Служби безпеки України попався на вимаганні 250 тис. доларів у підприємця за нерозголошення інформації про обставини загибелі одного з народних депутатів.

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