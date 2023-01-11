Оскаржити це рішення в судах вони не зможуть.

Верховна Рада на найближчому засіданні розгляне позбавлення мандатів чотирьох депутатів, що представляють заборонені проросійські партії.

Права на оскарження рішення вони не матимуть, адже процедура відбуватиметься у конституційний спосіб, повідомив у Телеграмі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він не назвав прізвищ депутатів, яких збираються позбавити депутатських повноважень, але, ймовірно, йдеться про Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Саме їх президент учора позбавив громадянства України.

Раньше Рух Чесно повідомляв, що понад 70 депутатів, зокрема "Слуги народу" і "Батьківщини", не підтримали збір підписів зі звернення до спікера парламенту щодо позбавлення мандатів нардепів з заборонених партій. У політсилах тоді заявили, що підтримають позбавлення мандатів, яке буде відбуватися конституційним способом.