Іран відкрив вогонь по судну в Ормузькій протоці

Екіпаж вцілів. 

Корпус вартових ісламської революції обстріляв сьогодні контейнерне судно в Ормузькій протоці. Корабель зазнав пошкоджень, пишуть CBS News

Центр морських торговельних операцій Великої Британії повідомив, що атака відбулася близько 7:55. Екіпаж у безпеці, загрози довкіллю немає. 

Тим часом віцепрезидент США Джей Ді Венс, який мав сьогодні летіти до Пакистану на перемовини з Іраном, скасував візит. 

"Будь-які подальші оновлення стосовно персональних зустрічей буде оголошувати Білий дім", – повідомили посадовці. 

8 квітня Іран і США домовилися про двотижневе перемир'я в збройному протоистоянні, що почалося як операція Штатів і Ізраїлю проти іранських сил. Іран відмовився повністю відкривати протоку, а США заявили, що тепер блокуватимуть усі його порти й перехоплюватимуть судна, що прямують до них або з них. Згідно з американськими даними, 90 % іранського експорту покладаються на морські шляхи, тож перекриття портів стало б відчутним важелем тиску, аби змусити Іран виконувати вимоги. 

Зрештою 17 квітня Іран оголосив про відкриття протоки для всіх комерційних суден. Ціни на нафту після цього знизилися. Але 18 квітня Іран поновив блокування, бо США не зняли блокаду портів. 

20 квітня вартість нафти знову зросла. 

Американський президент Дональд Трамп нині заявив, що Штати дотримуватимуться режиму припинення вогню з Іраном, допоки перемовини з цією країною не будуть завершені. Тегеран вважає, що це хитрість. 

До цього Іран повідомив, що не братиме участі в перемовинах, запланованих у Пакистані. 

