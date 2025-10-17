Зимова кампанія України
Свириденко: Словаччина виділяє кошти на підтримку енергетичної інфраструктури України

прем'єр-міністр Юлія Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Словаччина виділить додаткове фінансування на підтримку енергетичної інфраструктури України та укриття.

Про це повідомила Прем'єр-міністер Юлія Свириденко під час спільних із главою словацького уряду Робертом Фіцо, пише Укрінформ.

"Ми цінуємо ваше рішення щодо виділення додаткових коштів на підтримку нашої енергетичної інфраструктури та також на підтримку укриттів. Це надзвичайно важливо для того, щоби українські діти мали можливість продовжувати навчання в офлайн-режимі та не втрачати необхідний рівень знань", – сказала Свириденко.

Вона зазначила, що Україна готується до складної зими, і наголосила, що українська сторона розраховує на підтримку Словаччини.

"Наші команди в частині енергетики досягли помітного успіху щодо конкретних проєктів взаємовигідного використання інфраструктури нашої країни. Мені здається, що координація зі взаємодії з енергетичної безпеки допоможе нам пройти крізь складний період", – зауважила прем'єрка.

Також Юлія Свириденко висловила вдячність за увагу до питань оборони України.

"Те, що ми почули за результатами секторальних груп, говорить про те, що наша оборонна співпраця виходить на новий практичний рівень", – наголосила вона.

Юлія Свириденко наголосила на ефективності формату консультацій, що відбулися сьогодні. Вона додала, що наступні зустрічі зі словацькою стороною відбудуться в Україні.
