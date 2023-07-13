Парламент Таїланду обирає сьогодні нового прем’єра, проти переможця виборів відкрили справу

Законодавці Таїланду зберуться сьогодні, щоб обрати нового прем’єр-міністра, пише Associated Press.

Результат голосування наразі не визначений, попри те, що найпрогресивніша партія країни виграла як загальне голосування, так і більшість місць у Палаті представників на останніх виборах.

Перемога реформістської партії “Рух вперед” на виборах 14 травня означала кінець дев’яти років непопулярного правління, яке підтримувалося армією. Зараз невідомо, чи буде виконано цей мандат на зміни.

Парламент має проголосувати за те, чи зробити лідера Move Forward, 42-річного бізнесмена Піту Лімджароенрата прем’єр-міністром країни. Його партія зайняла 151 із 500 місць у Палаті представників і сформувала коаліційний уряд. Вісім партій коаліції разом отримали 312 місць, тобто “здорову більшість”.

Але в середу виборча комісія заявила, що Піта порушив закон про вибори, і передала його справу до Конституційного суду для винесення рішення. Якщо суд визнає його винним, він може втратити місце в Палаті представників, бути виключеним з політики та отримати тюремний термін.

Коли Піта увійшов до парламенту напередодні голосування в четвер, він сказав журналістам: “Я зроблю все можливе, щоб виправдати надію і підтримку, яку мені надають люди”.

Більш безпосередньою перешкодою для приходу Піти до влади є те, що прем'єр-міністр обирається спільним голосуванням Палати представників та 250-місного Сенату, члени якого були відібрані підтримуваним військовим режимом, встановленим після перевороту 2014 року. Піта, як і будь-який інший кандидат, має набрати як мінімум 376 голосів, щоб стати главою уряду, а це означає, що він, очевидно, позбудеться великої кількості голосів у Сенаті, багато членів якого виступають проти нього.

Нагадаємо, у травні виборці азійського Таїланду “винесли приголомшливий вердикт” на користь опозиційної партії, яка закликає до радикальних реформ у країні. Перші результати парламентських виборів у королівстві показують, що політична сила “Рух вперед” перевершила усі прогнози та отримала 151 із 500 місць у нижній палаті Національної асамблеї Таїланду. Тепер рух на 10 місць випереджає лідера перегонів, партію “Pheu Thai”, яку очолює дочка експрем'єр-міністра Таксина Чинавата.

Аналітики називають це політичним землетрусом, який є значним зрушенням у громадській думці. Це також явна відмова країни від двох військових партій нинішнього уряду та прем’єр-міністра Праюта Чан-Очі, який керував державним переворотом, що усунув обраний уряд у 2014 році. Правляча коаліція отримала лише 15% місць.