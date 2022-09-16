Американці ввели санкції проти урядовців, оборонних підприємств та розвідки РФ

Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів та проксі країни-агресора.
Про це повідомила надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.
До списку потрапили:
- помічник президента РФ Маским Орешкін;
- 5 фізичних осіб, причетних до викрадення українського зерна;
- 17 російських посібників;
- Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії;
- три компанії з оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема АТ “Російські космічні системи”;
- 13 компаній, які працюють в секторі високих технологій Російської Федерації;
- 14 компаній, які представляють сферу електроніки.
зазначили у Держдепі.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США забронило експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, квантових обчислювальних послуг будь-якій особі, яка перебуває у Росії.
Також Мінфін оголосив санкції проти 22 росіян і 2 підприємств окупантів, зокрема осіб, які сприяли російському уряду до і після вторгнення до України.
У список потрапили лідер Чечні Рамзан Кадиров, члени його родини та омбудсмен президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Також у ньому є "судді" з Криму, неонацистське паралімілітарне угрупування “Русич” і його лідери.