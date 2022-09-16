Американці ввели санкції проти урядовців, оборонних підприємств та розвідки РФ

Державний департамент США запровадив санкції проти російських урядовців, юридичних осіб оборонного та високотехнологічного секторів та проксі країни-агресора.

Про це повідомила надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.

До списку потрапили:

помічник президента РФ Маским Орешкін;

5 фізичних осіб, причетних до викрадення українського зерна;

17 російських посібників;

Головне розвідувальне управління Міністерства оборони Росії;

три компанії з оборонно-промислового комплексу Росії, зокрема АТ “Російські космічні системи”;

13 компаній, які працюють в секторі високих технологій Російської Федерації;

14 компаній, які представляють сферу електроніки.

“У рамках цієї дії Державний департамент запроваджує санкції проти ключових посадових осіб, встановлених Росією, на українських територіях, які наразі контролюються російськими військовими, а також проти 31 оборонної, технологічної та електронної компанії з метою подальшого стримування російських передових технологічних галузей і їхнього внеску у оборонно-промислову базу Росії”, – зазначили у Держдепі

Нагадаємо, Міністерство фінансів США забронило експорт, реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, квантових обчислювальних послуг будь-якій особі, яка перебуває у Росії.

Також Мінфін оголосив санкції проти 22 росіян і 2 підприємств окупантів, зокрема осіб, які сприяли російському уряду до і після вторгнення до України.

У список потрапили лідер Чечні Рамзан Кадиров, члени його родини та омбудсмен президента РФ Володимира Путіна з прав дітей Марія Львова-Бєлова. Також у ньому є "судді" з Криму, неонацистське паралімілітарне угрупування “Русич” і його лідери.