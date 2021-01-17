Пресслужба авіакомпанії "Победа" повідомила, що через закриття "Внуково" з технічних причин три рейси пішли на запасні аеродроми.

Фото: EPA/UPG

Літак, на борту якого перебував російський опозиціонер Олексій Навальний, приземлився в московському аеропорту "Шереметьєво".

Оновлено. 20:06 Політика затримали під час паспортного контролю. Навальному повідомили, що якщо політик відмовиться пройти з правоохоронцями, проти нього застосують силу.

Про прибуття в Москву написала у Twitter прессекретар політика Кіра Ярмиш.

"Сіли в Шереметьєво. До останнього неможливо було повірити, що вони бояться настільки. Але ось підтвердження)", - написала Ярмиш.

Фото: EPA/UPG

Політик вийшов з літака та сів у автобус до термінала разом з іншими пасажирами.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Літак, на якому вилітає Навальний до Москви

У неділю ввечері на табло московського аеропорту "Внуково", де мав приземлитися літак із Навальним, з'явилася інформація, що літак перенаправлений в аеропорт "Шереметьєво".

Пресслужба авіакомпанії "Победа" повідомила, що через закриття Внуково з технічних причин три рейси пішли на запасні аеродроми.

Фото: EPA/UPG

У "Внуково" ОМОН витіснив людей, які прийшли зустрічати політика, на вулицю, а після почав затримання. Прихильників Навального Любов Соболь і Руслана Шаведдінова, а також його брата Олега Навального і активіста Костянтина Котова затримали в будівлі аеропорту.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 13 січня стало відомо, що Навальний повертається в Росію. Напередодні стало відомо, що ФСВП РФ вимагає замінити Навальному умовний термін позбавлення волі на реальний у справі "Ів Роше". Також 29 грудня Слідчий комітет повідомив про порушення проти Навального кримінальної справи про шахрайство в особливо великому розмірі.

Навальний знепритомнів 20 серпня на борту літака, що летів з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, політик впав у кому. Спочатку Навального лікували в омській лікарні, а через два дні перевезли до Німеччини.

Уряд ФРН повідомив, що три незалежні лабораторії з Німеччини, Франції та Швеції виявили в організмі Навального сліди бойової отрути "Новачок". Російські лікарі версію з отруєнням опозиціонера виключали, а в Кремлі звинувачення про причетність Москви до отруєння спростували.

Євросоюз запровадив санкції проти Росії. Під обмеження потрапили шість осіб, зокрема директор ФСБ Олександр Бортніков і перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Фігурантам списку заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи і кошти в ЄС заморожено. Росія у відповідь на "санкції Навального" впровадила дзеркальні заходи щодо Німеччини і Франції.

Палата представників Конгресу США також ухвалила резолюцію через отруєння Навального. Американське видання Times також написало, що його намагалися отруїти вдруге перед відправкою до Німеччини.

Сам Навальний у своєму розслідуванні звинуватив в отруєнні ФСБ і особисто Путіна. Президент РФ під час чергової пресконференції заявив, що якби російські спецслужби хотіли отруїти опозиціонера, то мали б довести справу до кінця. При цьому Путін назвав Навального "пацієнтом німецької клініки".

У грудні Навальний опублікував розмову з агентом ФСБ, причетним до його отруєння.