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Збірна України здобула шосту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби

Її принесла Дар’я Тихова.

Збірна України здобула шосту медаль на чемпіонаті Європи з кульової стрільби
Дар'я Тихова
Фото: ISSF

На чемпіонаті Європи з кульової стрільби у польському Вроцлаві Дар’я Тихова здобула для збірної України шосту медаль.

36-річна уродженка Херсона виграла "бронзу" в стрільбі з малокаліберної гвинтівки на 50 м з трьох положень.

Медаль Тихової в цій дисципліні стала для України першою на чемпіонатах Європи з 2007 року після "золота" Наталлі Кальниш.

Зазначимо, що Тихова, незважаючи на п’єдестал, що не кваліфікувалася на Олімпійські ігри-2024 – для отримання ліцензії потрібно було зайняти перше–друге місце.

Нагадаємо, в активі нашої команди на цьому турнірі є одне "золото", яке виграли у міксті Анастасія Німець і Володимир Пастернак, а також п’ять "бронз".

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