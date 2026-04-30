Сьогодні, 30 квітня, росіяни завдали удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Відомо про одну загиблу людину та, за оновленою інформацією, про п'ятьох постраждалих. Чотирьох із них госпіталізували.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.
"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці" – повідомив він.
Оновлення. Пізніше Ганжа написав, що п'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.
Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.