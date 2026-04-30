Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

Сьогодні, 30 квітня, росіяни завдали удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Відомо про одну загиблу людину та, за оновленою інформацією, про п'ятьох постраждалих. Чотирьох із них госпіталізували.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці" – повідомив він.

Оновлення. Пізніше Ганжа написав, що п'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.

Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Удар по Дніпропетровській області 30 квітня

Фото: Олександр Ганжа в Telegram Внаслідок атаки по Дніпровському району пошкоджено транспорт