Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Росіяни атакували Дніпровський район. Загинула людина, постраждали п'ятеро (оновлено)

Внаслідок удару зайнялися магазин та автомобілі поруч.

наслідки російського обстрілу
Фото: Дніпропетровська ОВА

Сьогодні, 30 квітня, росіяни завдали удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Відомо про одну загиблу людину та, за оновленою інформацією, про п'ятьох постраждалих. Чотирьох із них госпіталізували.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

"Троє госпіталізовані. 65-річний чоловік "важкий". Жінки 43 і 54 років у стані середньої тяжкості. Чоловіку 59 років надали допомогу на місці" – повідомив він.

Оновлення. Пізніше Ганжа написав, що п'ятеро людей постраждали через ворожий удар по Дніпровському району. Четверо з них госпіталізовані.

Знищені автобус і два легковики. Ще 8 авто понівечені. Пошкоджені магазин та багатоквартирний будинок. Пожежу, яка спалахнула на місці атаки, рятувальники уже загасили.

Удар по Дніпропетровській області 30 квітня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Внаслідок атаки по Дніпровському району пошкоджено транспорт
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Наслідки атаки 30 квітня
Фото: Олександр Ганжа в Telegram
Читайте також
