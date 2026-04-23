Росіяни атакували Дніпро, у багатоповерхівці пожежа

Місто було під обстрілом ударними безпілотниками.

У ніч на 23 квітня росіяни завдали удару по Дніпру з використанням безпілотників. Близько десятка БПЛА заходили на місто з південного напрямку.

За інформацією від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у різних районах містах була пошкоджена житлова забудова. В одній із багатоповерхівок внаслідок влучання зайнялася пожежа.

Даних про постраждалих станом на 1:45 не надходило.