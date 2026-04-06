Ворожі війська продовжують дистанційно мінувати територію Херсона.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Цього разу міни-"пелюстки", які не вибухнули, виявлено на Кошовому узвозі.

“Уникайте пересування цим районом. Зона мінування може бути значно більшою”, – зазначив Шанько.

Людей закликали бути уважними і обережними і у разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати 101 або 102.

У Херсоні далі виявляють міни-"пелюстки"

Вчора повідомлялося, що російські загарбники замінували автомобільний міст через річку Кошева у Херсоні.