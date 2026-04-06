У Нікополі через дронову атаку поранені четверо людей

Сьогодні, 6 квітня, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині і поранили там чотирьох людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

«Четверо людей дістали поранень. Ворог атакував Нікополь FPV-дронами», – розповів він.

Через ці удари у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.

Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка – знаходиться у важкому стані. 33-річна – у стані середньої тяжкості.

Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.