У Нікополі через дронову атаку поранені четверо людей

Сьогодні, 6 квітня, росіяни атакували Нікополь на Дніпропетровщині і поранили там чотирьох людей.
Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.
«Четверо людей дістали поранень. Ворог атакував Нікополь FPV-дронами», – розповів він.
Через ці удари у місті пошкоджені багатоповерхівка та аптека. Згоріла автівка.
Постраждали четверо жінок, двох із них госпіталізували. 62-річна пацієнтка – знаходиться у важкому стані. 33-річна – у стані середньої тяжкості.
Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.